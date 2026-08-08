Mehmetçik Resim Yarışması'nda Halk Oylaması Başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen, "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında, ortaöğretim kategorisinde finale kalan üç eser için sosyal medya üzerinden halk oylaması başladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüne ilişkin farkındalıklarının artırılması, vatan ve bayrak sevgisinin sanat yoluyla güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma 4 Mayıs'ta başladı.

Türkiye genelinde ortaöğretim öğrencilerinin serbest katılımıyla hazırlanan eserler, okul, ilçe ve il düzeyinde oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirildi. İl birincisi seçilen eserler, 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırıldı.

MSB ve MEB tarafından belirlenen alanında uzman temsilcilerden oluşan Seçici Kurul, MSB karargahında 2 Temmuz'da toplanarak eserleri, temaya uygunluk, kompozisyon, tekniğe uygunluk, yaratıcı çalışma ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda ortaöğretim kategorisinde en yüksek puanı alan üç eser, birinci, ikinci ve üçüncünün belirlenmesi amacıyla halk oylamasına sunuldu.

Oylama, MSB'nin sosyal medya hesabında 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, 21 Ağustos'ta MSB ve MEB'in sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Kaynak: AA