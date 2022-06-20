Kahire'de yürütülen Libya anayasal çerçeve istişareleri toplantıları sürüyor

Seçimlerle ilgili anayasal çerçeve oluşturma amacıyla yürütülen istişarelerin Kahire'de devam ettiği bildirildi.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı açıklamada, Anayasa Yazım Komisyonu'ndan oluşturulan bir komiteyle Anayasa Komisyonu Raportörleri ve BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın toplantı halinde olduğunu belirtti.

Devlet Yüksek Konseyi'nden yetkilendirilmiş müzakere ekibinden bir üyenin AA muhabirine verdiği demeçte, görüşmelerde tartışmanın, cumhurbaşkanlığı seçimlerine askerlerin ve çifte vatandaşların adaylığına izin verilmemesi konusunda toplandığını aktardı.

Üye, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi müzakerecilerinin, askerlerin adaylığına engel olan maddenin 5 yıllık süreyle kaldırılması talebinde ısrarcı olduklarını vurguladı.

Üye, tartışılan iki konunun karara bağlanması için tarafların yetkili mercilerine danışılmak üzere iletileceğini ancak BM Temsilcisi Williams ile yapılan anlaşma gereği, Anayasal sürece ilişkin müzakerelerin süresinin uzatılmayacağının altını çizdi.

Devlet Yüksek Konseyi ve TM heyetleri, seçimlerle ilgili anayasal çerçeve oluşturma amacıyla yürütülen istişarelerin üçüncü ve son turu için 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.