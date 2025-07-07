Kahire'de Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi

Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, çok sayıda büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü personeli ile enstitüde Türk dili öğrenimi gören çok sayıda öğrenci katıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Satiye Karaalioğlu, etkinlikte, Aşure Günü'nün İslam tarihinde derin anlamlar taşıdığını söyledi.

Bu günün paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada yaşama kültürünün önemli bir sembolü olduğunu vurgulayan Karaalioğlu, birçok farklı malzemenin bir araya getirilmesiyle hazırlanan aşurenin, toplumun farklılıkları ve çeşitlilikleriyle tek ve birbirine bağlı bir birim olabileceğini hatırlattığına dikkati çekti.

Karaalioğlu, Türkiye ve Mısır'da Aşure Günü'nde evlerde aşure yapılıp komşulara dağıtılmasının her iki ülkenin paylaşma kültürünü ve aralarındaki köklü kültürel bağları yansıttığını belirtti.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen de Aşure Günü'nün Türk kültüründe büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Aşurenin sadece bir tatlı değil aynı zamanda birliği, beraberliği ve bereketi simgeleyen kültürel bir ritüel olduğunu belirten Şen, aşurenin komşularla, eş-dost ve akrabalarla paylaşılması geleneğinin, İslam aleminin birliğini korumaya katkı sağlayan güzel bir gelenek olduğunu kaydetti.