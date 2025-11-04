Kahire Büyükelçisi Şen, Abdulbasit Abdussamed'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, dünyaca ünlü Mısırlı hafız merhum Abdulbasit Abdussamed'in ailesine oğulları İsam'ın hayatını kaybetmesi münasebetiyle taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Şen, merhum İsam Abdulbasit Abdussamed'in kardeşleri İmam Yasir Abdulbasit ile Tarık Abdulbasit'e Kahire Polis Cami'nde taziye ziyaretinde bulundu.

Kahire Büyükelçisi Şen, Mısırlı hafız Abdussamed'in ailesinin, kendilerinin de ailesi olduğunu ifade etti.

Şen, taziye ziyareti sırasında Yasir Abdulbasit'in Türkçe bildiğini öğrenmenin kendisini ayrıca memnun ettiğini belirtti.

Dünyaca ünlü Mısırlı hafız merhum Abdulbasit Abdussamed'in oğlu İsam 31 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Kahire Büyükelçisi Şen, İsam'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlamıştı. Şen mesajında Mısır'ın ünlü karilerinden merhum hafız Abdulbasit Abdussamed'in, 1970'li yıllarda genç Türk Müslümanların gönüllerinde derin izler bırakan, Allah aşkıyla dolu okuyuşlarıyla gönülleri fetheden, ruh ve vicdanların arınmasına katkı sağlayan ölümsüz bir şahsiyet olduğunu belirtmişti.