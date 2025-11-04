Haberler

Kahire Büyükelçisi Şen, Abdulbasit Abdussamed'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi salih Mutlu Şen, merhum hafız Abdulbasit Abdussamed'in oğlu İsam'ın vefatı dolayısıyla ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında, Merhum Abdussamed'in önemine değinerek ailesinin kendileri için de özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, dünyaca ünlü Mısırlı hafız merhum Abdulbasit Abdussamed'in ailesine oğulları İsam'ın hayatını kaybetmesi münasebetiyle taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Şen, merhum İsam Abdulbasit Abdussamed'in kardeşleri İmam Yasir Abdulbasit ile Tarık Abdulbasit'e Kahire Polis Cami'nde taziye ziyaretinde bulundu.

Kahire Büyükelçisi Şen, Mısırlı hafız Abdussamed'in ailesinin, kendilerinin de ailesi olduğunu ifade etti.

Şen, taziye ziyareti sırasında Yasir Abdulbasit'in Türkçe bildiğini öğrenmenin kendisini ayrıca memnun ettiğini belirtti.

Dünyaca ünlü Mısırlı hafız merhum Abdulbasit Abdussamed'in oğlu İsam 31 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Kahire Büyükelçisi Şen, İsam'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlamıştı. Şen mesajında Mısır'ın ünlü karilerinden merhum hafız Abdulbasit Abdussamed'in, 1970'li yıllarda genç Türk Müslümanların gönüllerinde derin izler bırakan, Allah aşkıyla dolu okuyuşlarıyla gönülleri fetheden, ruh ve vicdanların arınmasına katkı sağlayan ölümsüz bir şahsiyet olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.