Kağızman'da sonbahar, Aras Vadisi'nin mikroklimasıyla renk cümbüşüne dönüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars'ın Kağızman ilçesinde sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçlar, güzel manzaralar oluşturdu.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ta, Aras Nehri Vadisi'nin mikroklima etkisiyle farklı bir iklime sahip Kağızman'da sonbahar renkleri doğaya yansıdı.

İlçe merkezi ve çevresindeki meyve bahçelerinde ağaç yaprakları sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünürken, ağaç dallarındaki elma ve diğer meyveler de manzaraya renk kattı.

Özellikle kayısı ve elma bahçelerindeki sarı, turuncu ve kızıl tonlar, sonbaharın renk cümbüşünü yansıttı.

Aras Vadisi'nin verimli toprakları ve kendine özgü iklimiyle öne çıkan Kağızman, sonbaharda doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Bölgenin doğal güzellikleri, fotoğraf tutkunlarına farklı manzaralar sunuyor.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, Kağızman'ın doğasının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Kağızman ilkbaharı rengarenk çiçekleriyle, yazın kayısısı, vişnesi, kirazı ve dutuyla, sonbaharda ise cevizi, ayvası, uzun elması, sararan doğasıyla çok güzel. Sonbaharda ağaçlar ayrı renklere açılır, herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA