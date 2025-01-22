Kağızman'da Gıda Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde gıda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilal T. yönetimindeki gıda yüklü kamyon, Kars-Kağızman kara yolu Kötek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Bilal T, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ve kasasındaki gıda ürünlerinin savrulmasıyla bir süre ulaşıma kapanan yolda, gıda ürünlerinin toplanması ve kamyonunun çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.