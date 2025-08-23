Kağızman'da Av Tüfeği ile Oynayan Çoban Hayatını Kaybetti

KARS'ın Kağızman ilçesinde av tüfeği ile oynarken çıkan saçmaların hedefi olan çoban Serdal P. (14), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyü Demirkapı mevkisinde meydana geldi. Koyun sürüsünü otlatan Serdal P.'nin oynadığı av tüfeği iddiaya göre ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Serdal P., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Serdar P.'nin cansız bedeni otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.