Kağızman'da Av Tüfeği ile Oynayan Çoban Hayatını Kaybetti

Kağızman'da Av Tüfeği ile Oynayan Çoban Hayatını Kaybetti
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çobanın av tüfeğiyle oynarken vurulması sonucu hayatını kaybettiği olayda, genç çobanın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARS'ın Kağızman ilçesinde av tüfeği ile oynarken çıkan saçmaların hedefi olan çoban Serdal P. (14), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyü Demirkapı mevkisinde meydana geldi. Koyun sürüsünü otlatan Serdal P.'nin oynadığı av tüfeği iddiaya göre ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Serdal P., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Serdar P.'nin cansız bedeni otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
