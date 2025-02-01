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Kağıthane'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Kağıthane'de yaşanan trafik kazasında, 3 motosikletin karıştığı olayda bir sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, devrilen motosikletten savrulan 21 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kağıthane'de 3 motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Mahallesi D-100 kara yolu Edirne istikametinde, 34 MCH 133 ve 34 MK 4774 plakalı motosikletler ile plakasız bir motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kazada devrilen plakasız motosikletten savrulan sürücü S.C.Ş'nin (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazaya karışan diğer motosiklet sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

S.C.Ş'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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