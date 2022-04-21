Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı

KAĞITHANE Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği belirtilen İETT otobüsü kontrolden çıkarak 6 araca çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaşlar kaçarak kurtuldu. Yaşanan kaza anı ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi Sanayi Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeyken şoförü Ebamüslüm Akdaşlı'nın kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıkan 34 ZP 3826 plakalı ve 27E hat numaralı İETT otobüsü 6 araca vurarak durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar kendilerine doğru gelen otobüsten kaçarak kurtuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayı gören Hasan Çörek o anları; "Bir anda yolcular yığılmaya başladı. Şoför içeride ağzından köpükler geliyordu. Ambulans geldi, aldı, götürdü. Karşı köşedeydim, ses duydum, büyük bir gürültü. Ondan sonra beş, altı aracı altına almıştı zaten. Şoför kalp krizi geçirmiş diyorlar ama panikten de olabilir" şeklinde anlattı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Hasar gören araçlar ve kaza yapan İETT otobüsünün vinç yardımı ile çekilmesi üzerine trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.