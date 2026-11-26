Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de polis ekipleri, durdurdukları 3 kişinin götürdükleri motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti tamir eden Suriye uyruklu Moussa El A.'nın, aracı sattığı iddiasıyla çalıştığı depoya gelenler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği öne sürüldü. El A.'yı otomobilin bagajına sokmaya çalışan grup, başarılı olamayınca arbede sırasında El A.'yı iddiaya göre zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Şüphelilerin elinden kurtulan El A., şikayetçi oldu. Yusuf Bilal Y. ve Vedat Y. tutuklandı.

Olay, 8 Ekim Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumlarından şüphelendikleri M.G. (15), Ö.Y. (15) ve kurye Umut T.'yi (24) durdurdu. Polislerin, 3 kişinin götürdüğü plakasız motosikletin kime ait olduğunu sorması üzerine Ö.Y., motosikleti Moussa El A.'dan satın aldığını ve Umut T.'ye satmak için buluştuklarını söyledi. Şasi numarasının kazındığı belirlenen motosikletin, motor numarası üzerinden yapılan sorgulamada çalıntı olduğu tespit edildi.

ÇALIŞTIĞI DEPOYA GELİP SALDIRDILAR

İddiaya göre motosikletin çalıntı çıkmasının ardından Yusuf Bilal Y., motosiklet tamircisi Moussa El A.'nın çalıştığı depoya gitti. Motosikleti El A.'nın sattığını öne süren Yusuf Bilal Y., kendisine saldırdı. Bir süre sonra Ö.Y.'nin babası Vedat Y. (38) de depoya geldi. El A.'yı depodan çıkararak darbeden şüpheliler, El A.'yı zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobile binmek istemeyen El A., şüphelilerden polis çağırmalarını istedi. Bunun üzerine şüpheliler telefonla başka kişileri olay yerine çağırdı.

BAGAJA SOKAMAYINCA OTOMOBİLLE KAÇIRDILAR İDDİASI

Sokakta 4-5 kişinin tekme ve yumruklarla darbettiği El A., otomobilin bagajına bindirilmek istendi. El A.'nın direnmesi üzerine sokakta arbede yaşandı. Bağırışların yükseldiği sokakta yaklaşık 2 dakika süren arbedenin ardından El A.'yı bagaja bindiremeyen grup, zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Yaşananlar kameraya yansıdı. El A.'nın otomobilin içerisinde de darbedildiği iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU; 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin elinden kurtulan El A., motosikletin çalıntı olduğunu belirleyen polislerin bulunduğu yere geldi. El A., Vedat Y.'nin kendisini darbettiğini belirterek şüphelilerden şikayetçi oldu. M.G. ve Ö.Y., Kağıthane Çocuk Büro Amirliğine, diğer kişiler ise işlemler için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan Yusuf Bilal Y. ve Vedat Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TAMİR ETTİĞİ MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

İddiaya göre olay öncesinde mahalleden tanıdığı 2 kişi, tamir edilmesi için El A.'ya motosiklet getirdi. Saat 17.00 sıralarında teslim aldığı motosikletin arka fren telini ve balatasını değiştiren El A., saat 20.30 sıralarında motosikleti teslim etti. Motosikletin çalıntı çıkmasının ardından motosikleti El A.'dan satın aldığını öne süren Ö.Y.'nin, sorumluluktan kurtulmak için motosiklet tamircisine iftira attığı iddia edildi.Vedat Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 1, Moussa El A.'nın ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Evden hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 1'er olmak üzere emniyete 5 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı