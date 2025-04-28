Kağıthane'de Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

KAĞITHANE'de doğal afetlere karşı alınacak önlemler, yapılan çalışmalar ve kentsel dönüşüm planlarının değerlendirildiği İlçe Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, şehirde meydana gelen son depremin ardından alınan tedbirler, yürütülen saha çalışmaları, sosyal yardımlar ve yeni konut projeleri gibi birçok önemli başlık değerlendirildi.

Kağıthane Belediyesi İlçe AFAD Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki mevcut durumu ve yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Öztekin, "Kağıthane'de yaklaşık 460 bin hemşehrimiz yaşıyor. Bu nüfus, 28 bine yakın binada ve 220 bine yakın bağımsız bölümde ikamet ediyor. Bunların yaklaşık 40 bini iş yeri, 180 bini ise konut olarak kullanılıyor. Yapılan son saha taramalarında 144 talep aldık ve ekiplerimizle birlikte hızlıca tarama çalışmaları tamamladık" diye konuştu.

Deprem sonrası herhangi bir binanın tahliye edilmediğini belirten Başkan Öztekin, 1999 öncesi ve 1980 öncesi yapılan binaların ilçede halen mevcut olduğunu hatırlatarak, bu yapılarda depreme dayanıklılık açısından yeniden değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Öztekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Kağıthane'de yapı stokunun yüzde 70'ini yeniledik. Geriye kalan bölümlerin dönüşümünü de komşularımızla el birliğiyle tamamlamak istiyoruz. Ada ve parsel bazlı dönüşümlerde, iki parsel birleşmesi durumunda +1 kat imar teşviki veriyoruz. Böylece dönüşümü hızlandırıyoruz. Geçmiş yıllarda Yahya Kemal Mahallesi'nde TOKİ iş birliğiyle 750'den fazla bağımsız bölümü yeniledik. Şu anda da Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Hizmet Sitesi'nde 300 konutluk bir proje devam ediyor. ilk gece evlerine dönmek istemeyen yaklaşık 2 bin kişiye kültür merkezleri, okullar, camiler ve toplanma alanlarında barınma imkanı sağlandı. Sosyal tesisler ve mobil büfelerle 23 bin kişiye gıda hizmeti verildi. Kızılay ve diğer kurumlarla birlikte 35 bin kişiye ikramda bulunuldu."

Kağıthane genelinde 176 adet deprem toplanma alanı bulunduğunu belirten Başkan Öztekin, bu alanların toplam büyüklüğünün yaklaşık 937 bin metrekare olduğunu söyledi. Öztekin, "Komşularımızdan isteğimiz eğer binalarının depreme dayanıksız olduğunu düşünüyorlarsa, hiç vakit kaybetmeden bize başvurmaları. Ekiplerimizle birlikte binaların durumunu değerlendirelim. Kağıthane'nin zemini sağlam, ama biz her zaman tedbiri ön planda tutmak zorundayız. En önemli tedbir ise binalarımızı yenilemektir. Tüm Kağıthane halkına ve İstanbul'umuza geçmiş olsun. Rabbimiz böyle afetler yaşatmasın. Ancak bizler her zaman hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.