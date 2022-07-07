Kağıthane'de 2 şüpheli kuyumcudan altın ve para alıp kaçtı - Haberler

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Kağıthane'de 2 şüpheli kuyumcudan altın ve para alıp kaçtı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Kağıthane'de 2 şüpheli kuyumcudan altın ve para alıp kaçtı

İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuya giren kasklı ve silahlı 2 zanlı, dükkan sahibini yaraladıktan sonra bir miktar altın ile para alarak motosikletle kaçtı.

İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuya giren kasklı ve silahlı 2 zanlı, dükkan sahibini yaraladıktan sonra bir miktar altın ile para alarak motosikletle kaçtı.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 şüpheli, silah kabzasıyla dükkan sahibini yaraladı.

Kuyumcudan bir miktar altın ve para alan zanlılar, geldikleri motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan dükkan sahibinin ilk müdahalesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

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