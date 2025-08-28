Kağıthane Belediyesi 50 Bin Ağaç Dikti

KAĞITHANE Belediyesi, ilçeye 50 bin Ağaç ve 1 milyon metrekare yeşil alan kazandırdığını duyurdu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kağıthane bırakma amacıyla, doğanın korunması ve yeşilin her tonunun çoğalması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Her bir fidanı, çocuklarımızın daha temiz bir havada büyüyeceği güzel günlerin teminatı olarak görüyoruz" dedi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "'Her Yeni Doğan Bebek İçin Bir Ağaç' projesi kapsamında bugüne kadar 3 bin bebek için fidan dikildi. 1 Nisan 2019 itibarıyla başlatılan uygulamayla, Kağıthane'de doğan her bebek adına bir ağaç dikiliyor. Ailelerin ikamet ettiği cadde ve sokaklara dikilen bu özel ağaçlara, bebeklerin isimlerinin yazılı olduğu özel levhalar asılarak anlamlı bir hatıra oluşturuluyor. Bu sayede çocuklar, kendileriyle yaşıt bir ağaçla birlikte büyümenin ayrıcalığını yaşıyor. Proje kapsamında; ıhlamur, süs armudu, hatmi, süs kirazı, zakkum, süs eriği ve manolya gibi hem görsel güzelliğe hem de dayanıklılığa sahip ağaç türleri tercih edilerek, ilçenin peyzajı renklendiriliyor. Parklar, bahçeler, yeni nesil mikro ormanlar ve Millet Bahçesi projeleri ile ilçe sakinleri için vazgeçilmez dinlence ve nefes alma noktaları oluşturuluyor. Belediye, yürüttüğü bu kapsamlı çevre yatırımları ile sürdürülebilir ve doğa dostu bir kentleşme modelini benimsiyor" denildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kağıthane bırakma amacıyla, doğanın korunması ve yeşilin her tonunun çoğalması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 50 bin ağaç ve 1 milyon metrekare yeşil alan, sadece bir sayı değil, ilçemize kazandırdığımız nefes olma yolunda dev bir adımdır. Her bir fidanı, çocuklarımızın daha temiz bir havada büyüyeceği güzel günlerin teminatı olarak görüyoruz" diye konuştu.