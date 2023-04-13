Kaftancıoğlu'nun "Yakalandınız" diyerek işaret ettiği AK Partili ismin kim olduğu ortaya çıktı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB meclis üyeliği devam ederken AK Parti milletvekili listesine girdiğini söylediği ismin Mustafa Naim Yağcı olduğu ortaya çıktı. Konu İBB Meclisi'ne de taşınırken, AK Parti grubundan yapılan açıklamada Yağcı'nın istifasının sehven gerçekleşmediği ve milletvekili adaylığının düştüğü belirtildi.