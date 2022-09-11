'kafes Yumurtası' Kullanan Otelin Önünde Kendilerini Kafese Kilitlediler

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, kafes yumurtası kullandıklarını ileri sürdükleri Antalya'daki iki otel önünde eylem yaptı. Eylemciler, tavukların durumunu, kendilerini kafese kilitleyerek anlatmaya çalıştı.

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği'nin 'Kafessiz Türkiye' kampanyası ekibi ve gönüllüleri, kafes yumurtası kullandıklarını ileri sürdükleri Antalya'daki iki otel önünde eylem yaptı. "Eziyete ortak olma" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, tavukların kafeslerde yaşadığı sıkışıklığa dikkat çekmek için otellerin önüne koydukları kafese girdi. Öte yandan, çevredeki yerli ve yabancı turistlere, tavukların A4 kağıdı kadar bir alanda yaşam sürdürdüğünü anlatmak için A4 kağıdı boyutunda broşürler dağıtıldı. Eylemciler, dağıttıkları broşürde şunları kaydetti:

"Daha küçücük bir civcivken beni kafese kapattılar. Burası çok sıkışık. Kanatlarımı açacak yerim yok. Temiz hava soluyamıyorum. Gözlerim, ciğerlerim yanıyor. Toprak yerine demir tellere basıyorum. Yemeğimi teller arasından yiyorum. Tellere sürtünmekten vücudum yaralandı. Tüylerim dökülüyor. Arkadaşlarım da çok stresli. Bazen bana saldırıyorlar ve kaçacak yerim yok. Ben de bir gün güneşi görmek istiyorum. Toprakta yürümek istiyorum."

"EYLEMLERİMİZ SÜRECEK"

Kafessiz Türkiye programının direktörü Emre Kaplan, Antalya'daki protestolarının ardından yaptığı açıklamada, eylemlerinin süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Yumurtası için zalim endüstriyel kafeslerde yetiştirilen tavuklar, birkaç kuruş kar hırsı için ömürleri boyunca çok büyük eziyet çekiyor. Bu otellerin kafes yumurtası kullanmayı bırakması, 100 binlerce tavuğun çektiği acıları azaltacak. Şimdiye kadar tatilkarnesi.com üzerinden 30 bine yakın kişi imza vererek otellere çağrı yaptı, biz de şubeler önünde çağrımızı yineliyoruz; kafes eziyetine son verin!"

"DERHAL KAFESSİZ SİSTEME GEÇİLMELİ"

Eyleme katılan Kafessiz Türkiye gönüllüsü Koçer Karatepe ise "Tavukların küçücük kafeslerde hapsedilmesi çok acı. Bu eziyetin sona ermesi için üzerime düşeni yapmak istedim ve otellerin önünde yapılan çağrıya katıldım" dedi.

"Bir an önce bunu şirketlerin göz önüne alıp uygulamaya son vermesi gerekiyor" diyen Karatepe, "Bu işkence metoduna daha fazla devam etmemeliyiz. Derhal kafessiz sisteme geçiş yapılmalı" diye konuştu.