Kafede birlikte oturduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı

ADANA - Adana'da bir kişi, kafeye birlikte geldiği ve aralarında tartışma çıkan şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefa Can D. (25), kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle kafeye birlikte geldi. Bir süre sohbet eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği tespit edilemeyen şahıs tabancayla Sefa Can D.'ye 3 el ateş açtı. Boynundan ve göğüs kısmından vurulan Sefa Can D., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Kafedeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında 3 adet boş kovan buldu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.