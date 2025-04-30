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KAEÜ'de Sağlıkta Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

KAEÜ'de Sağlıkta Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Topluluğu tarafından düzenlenen 'Sağlıkta Kariyer Günleri' etkinliği, öğrencilere mesleki gelecekleri hakkında bilgi sağlamayı amaçladı. Eğitmenler, stres yönetimi ve motivasyon konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Topluluğu Tarafından "Sağlıkta Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Turan, etkinliği öğrencilerin mesleki geleceklerine ışık tutması adına gerçekleştirdiklerini, aktarılacak tecrübe ve deneyimlerin katkı sağlamasını temenni etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kudret Armağan da "Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi" başlıklı sunum yaparak, öğrencilere stresle başa çıkma yöntemlerini ve pozitif düşünmenin önemini anlattı.

Armağan, motivasyonun istikrar sağladığını, hedefe ulaştırdığını, verimliliği artırdığını ve insanı harekete geçirdiğini belirterek, aynı zamanda öğrencilere motivasyon konusunda eğlenceli etkinlikler de yaptırdı.

Eğitmen Serkan Baştuğ'un moderatörlüğünde, Gazi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alper Ertem sağlık sektöründeki akademik ve kamu alanlarındaki gelişmeler, özel hastane idarecileri Nebi Ünlü ile Ahu Didem Yararbaş ise hasta hizmetleri ve özel sektördeki işleyiş süreçleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği söyleşinin ardından "Sağlıkta Kariyer Günleri" etkinliğine katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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