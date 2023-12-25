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Kadir Has Üniversitesi, akademisyenin mescide ayakkabıyla girdiği iddialarını incelemeye aldı

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Kadir Has Üniversitesi, bir akademisyenin üniversite mescidinde bir grupla tartıştığı sırada mescide ayakkabıyla girdiği iddialarına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kadir Has Üniversitesi, bir akademisyenin üniversite mescidinde bir grupla tartıştığı sırada mescide ayakkabıyla girdiği iddialarına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Aralık 2023 günü, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Üniversitenin mescidinde yaşanan ve sosyal medyada dün yayınlanan görüntülerde, bir akademisyenin namaz kılan öğrencilerle yaşadığı tartışma sırasında mescide ayakkabıyla girdiği öne sürülmüştü.

Görüntülerde, odasının yakınında bulunan mescide gelen öğrencilerin dışarıda bıraktıkları ayakkabı ve çantalardan rahatsız olduğunu belirten akademisyenin ayakkabıyla mescide girmesi ve tartışma sırasında kullandığı bazı ifadeler, sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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