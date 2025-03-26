Kadir Gecesi'nde Trakya'nın Camilerinde Dini Programlar Düzenlendi

Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftü Vekili Haydar Bektaş ve vatandaşlar dualar etti. Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ordu

Ordu'da İl Müftülüğünce kentteki camilerde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından kentteki camilerde saf tutan Müslümanlar namaz kıldı, dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı.

Namaz sonrası camilerde çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Giresun

Giresun'da vatandaşlar kent genelindeki camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce merkezdeki tarihi Hacimiktat Camisi'nde organize edilen programda ise Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Bulancak ilçesindeki yığma taşla inşa edilen Sarayburnu Camisi'ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de il genelinde camilerde program düzenlendi.

İl Müftüsü Hüseyin Gün, Kemaliye Camisi'ndeki programda, Kadir Gecesi'nin önemini belirtti.

Yoğunluk nedeniyle cami avlusunda namaz kılan vatandaşlar dualar etti.

Namaz sonrası camilerde vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Artvin

Artvin'de İl Müftülüğünce Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar yatsı ve teravih namazlarını kılarak dua etti

Burada vatandaşlara Artvin Valisi Turan Ergün ile İl Müftüsü Mesut Harmancı Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Müftü Harmancı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Hediyem Kur'an olsun" kampanyası kapsamında Artvin'de 500 Kur'an-ı Kerim'in mealini vatandaşlara hediye ettiklerini söyledi.