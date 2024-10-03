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Kadir Efe İçin Adalet İstendi

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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan'ın ölümüne ilişkin sorumluların yargılanması gerektiğini belirterek, CİMER üzerinden yapılan şikayetlerin zamanında dikkate alınmadığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 12 Mayıs'ta Ordu'da üzerine telefon direği devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan'ın ölümüne ilişkin, "Telefon direklerini ilgili yönetmeliğe uygun dikmeyenler de yapılan işi denetlemeyenler de CİMER üzerinden yapılan şikayete zamanında müdahale etmeyenler de sorumludur. Kadir Efe için adalet istiyoruz. sorumluların tamamının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 12 Mayıs'ta Ordu'nun Gölköy ilçesinde 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan'ın üzerine telefon direği devrilmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. Kadir Efe'nin ölümünde ihmali olan herkesin yargılanması gerektiğini ifade eden Torun, şunları söyledi:

"12 Mayıs'ta Ordu'nun Gölköy İlçesinde Kadir Efe yavrumuzu kaybettik. Kadir Efe, kuzeni Yusuf ile akşam saat 6 sularında evlerinin yanındaki bahçeye hayvanlara bakmaya gidiyorlar. O gün hava rüzgarlı ve çocuklar eve döndüğü esnada telefon direğinin rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu Kadir Efe direğin altında kalıyor. Olay yerine ambulans çağrılıyor ancak ambulans gelmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kadir Efe'yi Gölköy Devlet Hastanesi'ne ulaştırıyor. Buradaki müdahalenin ardından Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Efe ameliyata alınıyor ama ne yazık ki Kadir Efemizi kaybediyoruz. Kadir Efe kadere yenik düşmedi, Kadir Efe bir kaza sonucu hayatını kaybetmedi, Kadir Efe ihmaller ve hatalar zincirinin sonucu olarak hayattan koparıldı. Elim olaydan aylar önce bu telefon direklerinin sağlam olmadığı, her an yıkılabileceği ve önlem alınması talebi CİMER üzerinden ilgili makamlara iletilmiş ancak arıza giderilmemiş. CİMER söz konusu şikayete 6 ay sonra Kadir Efe hayatını kaybettikten sonra cevap vermiş. Olaydan sadece Türk Telekom sorumlu tutulurken devrilen hat üzerinden internet hizmeti veren taşeron firma ve arıza şikayeti üzerine müdahale etmesi gereken teknik ekip hakkında hiçbir işlem yapılmamış. Türk Telekom'da bölge sorumlusu olarak görev yapan bir kişi tutuklanmış ancak daha duruşma yapılmadan serbest bırakılmış.

'Kadir Efe için adalet istiyoruz'

Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin bu bir kaza mıdır? Cinayet midir? Olayın oluşumunda dahli olan çok sayıda insanların hiçbiri mi yargılanmayı hak etmiyor? Bizler için değil, kendi vicdanınız için değil Kadir Efe'nin 14 yaşındaki ablası Yağmur için cevap verin, Kadir Efemizin acılı annesi Tülay Hanım ve babası Şenol Bey için cevap verin. Çok sevdiği Galatasaray'ın bir daha hiçbir maçını izleyemeyecek olan Kadir Efe için cevap verin. Sağlık çalışanları akın akın yurt dışına kaçarken ben doktor olmak istiyorum diyen 10 yaşındaki Kadir Efe'yi hayal edin. Toplum hassasiyeti ile gündemde kalan Çorlu Tren faciasından farklı bir dram değildir Gölköy'de kaybettiğimiz Kadir Efe. Vicdan sahibi milyonlara sesleniyoruz! Telefon direklerini ilgili yönetmeliğe uygun dikmeyenler de yapılan işi denetlemeyenler de CİMER üzerinden yapılan şikayete zamanında müdahale etmeyenler de sorumludur. Kadir Efe için adalet istiyoruz. sorumluların tamamının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz."

Kadir Efe İçin Adalet İstendi
Kaynak: ANKA / Güncel

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