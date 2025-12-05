AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 91. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında 5 Aralık 1934'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkının Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Kadınların siyasal ve toplumsal hayatın güçlü bir öznesi haline gelmesinin temellerinin bu kararla atıldığını vurgulayan Uncu, AK Parti hükümetleri döneminde kadınlara yönelik birçok yapısal reformun hayata geçirildiğini aktardı.

Uncu, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadeleden, kadınların çalışma hayatındaki fırsat eşitliğine kadar uzanan geniş bir alanda kararlı bir şekilde politikalar uygulanmış, kadınların temsil gücü önemli ölçüde artmıştır. Bu anlayışla, kadınların hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha etkili olmasını destekleyen çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, hak mücadelesine, demokrasiye ve kalkınmamıza katkı sunan tüm kadınlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum."