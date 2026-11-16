Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadınların kömürsüz yaşam nakışları COP31'de adil çıkış talebiyle sergilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınların kömürsüz yaşam nakışları COP31'de adil çıkış talebiyle sergilendi Haber Videosunu İzle
Kadınların kömürsüz yaşam nakışları COP31'de adil çıkış talebiyle sergilendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kömürlü termik santrallerden etkilenen bölgelerdeki kadınların fotoğrafları nakışla işlediği sergi, COP31'de kömürden adil çıkış talebini taşıdı. Greenpeace Türkiye'den Beyza Kural, atölyelere 50'ye yakın kişinin katıldığını belirterek 'Kadınlar kömür değil, yaşam istiyor' dedi.

Haber : Batuhan DÜKEL - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANTALYA)- Kömürlü termik santrallerden etkilenen bölgelerde yaşayan kadınların fotoğrafları nakışla işlediği "Kader Değil Direniş, Kömür Değil Yaşam" sergisi, kömürden "adil çıkış talebini" COP31'e taşıdı. Greenpeace Türkiye İletişim Uzmanı Beyza Kural, "Kadınlar sözünü söyledi. Kadınlar kömür değil, yaşam istiyor" dedi.

Greenpeace Türkiye'nin sanatçı Damla Sandal ile Çanakkale, Zonguldak ve Elbistan'da düzenlediği fotoğrafa nakış atölyelerinde üretilen eserler, Antalya'da düzenlenen COP31'in Mavi Bölgesi'nde katılımcılarla buluştu. Kadınların kişisel arşivlerinden ve Greenpeace arşivinden seçerek nakışla yeniden yorumladığı fotoğraflar, kömürün gündelik yaşamdaki etkilerini ve kömürsüz bir gelecek taleplerini yansıttı.

Sergiye ilişkin COP31'de ANKA Haber Ajansı'na açıklamarda bulunan Greenpeace Türkiye İletişim Uzmanı Beyza Kural, üç kentte düzenlenen atölyelere kız çocuklarının da aralarında bulunduğu 50'ye yakın kişinin katıldığını söyledi.

"ANNEDEN KIZINA KADER DEĞİL, DİRENİŞ, MÜCADELE KALACAK"

Kömürün kader olduğu yönündeki anlatının mücadeleyle değiştiğini belirten Kural, şöyle konuştu:

"Yaygın bir anlatı vardır kömürün kader olduğuna dair. Bir başka yaygın söz de 'Annenin kaderi kızına geçer' der. Ama nasıl kadınlar bu cümleyi 'Anneden kızına kader değil, direniş, mücadele kalacak' diye dönüştürürse, aslında kömürün kader olduğu algısını da her yerde insanlar kömüre karşı mücadele ederek değiştiriyorlar."

Çanakkale, Elbistan ve Zonguldak'ta kadınlarla bir araya geldiklerini anlatan Kural, sanatçı Damla Sandal öncülüğündeki atölyelerde katılımcıların hem kendi arşivlerinden hem de Greenpeace arşivinden fotoğraflar kullandığını belirtti. Kural, "Kadınlar kömürün izini fotoğraflardan nakışlarla sildiler. Bir kere daha hatırlattılar. Biz de onların sesini buraya taşıdık" dedi.

TOZ KAPLAMIŞ ÇOCUK PARKINI NAKIŞLARLA ÇİÇEKLENDİRDİLER

Sergide kömür ve termik santral karşıtı eylemlerden fotoğrafların da bulunduğunu aktaran Kural, katılımcıların bu eylemlerde yan yana oldukları, daha sonra hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarını da nakışlarla süslediğini anlattı.

Elbistan'daki çalışmalara ilişkin ise Kural, "Elbistan'da kömürlü termik santralin yanında atıl durumda kalan, toz kaplamış çocuk parkını nakışlarla çiçeklendirdiler. Kurumuş ağaçlara çiçekler eklediler" diye konuştu.

Kural, kadınların bu eserlerle kömürsüz bir hayatın nasıl olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

"KADINLAR SÖZÜNÜ SÖYLEDİ"

COP31'e taşıdıkları taleplerin başında kömürden adil çıkışın geldiğini vurgulayan Kural, sergiye katkıda bulunan kadınlara teşekkür ederek, "Bu sergiye emek veren çok sayıda kadın var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz; taleplerini, emeklerini bize emanet ettikleri için. Kadınlar sözünü söyledi. Kadınlar kömür değil, yaşam istiyor" dedi.

Beyza Kural, karar vericilerden COP31'de kömürden ve fosil yakıtlardan "adil çıkış" için adım atmalarını beklediklerini belirtti.

COP31'in Mavi Bölgesi'ndeki gösterimi bugün sona erecek sergi, 17-19 Kasım'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti12

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor

59 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bakanlıktan kimlik ve ehliyet uyarısı
İstanbul'da AVM'de kavga! İki grup birbirine girdi

İstanbul'daki ünlü AVM'de meydan savaşı
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı14

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok