Bakan Göktaş'tan 8 Mart Mesajı: "Kadınların Emeğini, Üretimini Destekleyen Politikalarımızla Türkiye Yüzyılı'nı Hep Birlikte İnşa Ediyoruz"

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, "Kadın; ailenin temeli, toplumun gücüdür. Kadın güçlüyse Türkiye güçlüdür. Kadınların emeğini, üretimini ve girişimciliğini destekleyen politikalarımızla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz" mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Göktaş, mesajında, kadınların aile ve toplumdaki rolüne dikkati çekerek, kadınların emeği, üretimi ve girişimciliğini destekleyen politikalarla Türkiye Yüzyılı'nın inşa edildiğini ifade etti.

Kadının, ailenin temeli, toplumun gücü olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadın güçlüyse Türkiye güçlüdür. Kadınların emeğini, üretimini ve girişimciliğini destekleyen politikalarımızla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonumuzla potansiyellerini daha görünür kılabilecekleri uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla azmi, fedakarlığı ve cesaretiyle toplumumuza değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: ANKA