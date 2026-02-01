Öğrenciden emekliye kadınlardan oluşan topluluk, Türk sanat müziği hafızasını sahneye taşıyor

Sakarya'da müziğin birleştirici gücünden esinlenen farklı yaş ve meslek gruplarındaki kadınların oluşturduğu topluluk, Türk sanat müziğinin unutulmayan şarkılarıyla kadın dinleyicilere müzik ziyafeti sunuyor.

Vefa Musiki Topluluğu çatısı altında 2024'ten itibaren bir araya gelen yaşları 22 ile 64 arasında değişen 15 kadın, klasik Türk müziği repertuvarı eşliğinde hem enstrüman çalıyor hem de eserleri seslendiriyor.

Aralarında öğrenci, öğretmen, emekli, odyolog, çocuk gelişim uzmanı, usta öğretici, memur, ev hanımı ve profesyonel müzisyenlerin de yer aldığı kadınlar, keman, ney, ud, kanun, klasik kemençe, darbuka ve bendir gibi enstrümanlar eşliğinde dinleyicilerine konser veriyor.

"Bizi birleştiren nokta müzik"

Kurucu ve şef Ayşegül Başar, AA muhabirine, 3 kişi olarak başladıkları topluluğu kısa zaman içinde 15'e ulaştırdıklarını ve adını "Vefa" olarak belirlediklerini söyledi.

Başar, topluluğu 2024'te kurduklarını belirterek, "Müziğe lise yıllarında başladım daha sonra içimizde bulunduğumuz topluluklar ve edindiğimiz müzik çevresiyle arkadaşlarla ortak grup kurma fikri oluştu. Başta 3 kişi olarak başladığımız topluluğu kısa zaman içinde 15'e ulaştırdık ve adını 'Vefa' olarak belirledik. Grup içinde çeşitli meslek dallarından arkadaşlarımız var. Bizi birleştiren nokta müzik. Amacımız güzel müzik yapmak ve bu müziği dinleyiciyle buluşturabilmek." diye konuştu.

Halka açık konserler vermeyi de hedeflediklerini belirten Başar, sosyal medya platformu üzerinden çok fazla mesaj aldıklarını, özellikle ev hanımları başta ekibe dahil olmak isteyenlerin olduğunu ve bu taleplerden dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Başar, "Kadın kadına yapılan işlerin enerjisinin her zaman farklı olduğunu düşünüyorum. Grup içinde farklı düşünceler elbette var ama birleştirici noktamız müzik. Müzik çatısı altında birleşiyoruz onun için yaptığımız çalışmalar da konserlerimiz de çok keyifli geçiyor." dedi.

Sosyal dayanışma projelerinde de yer aldıklarına da işaret eden Başar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Kas hastası Harun Yakupoğlu adına konserimiz olacak inşallah. Bu konuda da herkesin desteğini bekliyoruz. Serdivan Belediyesi bünyesinde yapılacak konserden elde edilen gelir tamamen Harun Yakupoğlu'na gidecek. Harun, Sakarya'nın DMD Kas hastası çocuklarından birisi sadece. Biz de böyle projede olmaktan çok mutluyuz. Herkesi de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum, desteklerini bekliyorum."

"Farklı düşünceler ve kültürlerde yetişmiş olsak da birlikte mutluyuz"

Özel Eğitim Öğretmeni Berrin Aksu da toplulukta solistlik ve sunuculuk yaptığını, hayatı boyunca küçük dinletiler ve mini konserler verdiğini belirtti.

Dinleyicilerden güzel dönüşler aldıklarını anlatan Aksu, "Aslında insanlar çok katılıyor bu tür programlara ama bayanlara özel olduğunda ekstra öncelik. Bayanlar her organizasyona katılamayabiliyor. Bu onların özel alanı gibi oluyor, hep beraber şarkılar söylüyoruz. Bayanlara özel oluşu onları mutlu ediyor, eğlenerek çıkıyorlar hatta 'Psikolojimiz çok düzeldi bu bize uzun süre yeter.' diyen arkadaşlarımız da var." şeklinde konuştu.

Aksu, aynı ruhta hareket ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İçimizde genç öğrencilerimiz, emekli memurlarımız ve öğretmenlerimiz var. Yaşın önemi yok, bizi o ruhta buluşturan müzik. Çok yaşlı kimse de olabilir hatta katılmak isteyen 75 yaşında teyzemiz de küçük çocuklarımız da var. Gelen misafirlerimizden 'keşke çocuklarımız için de böyle bir şey yapabilsek' diye çok güzel teklifler geliyor, biz de değerlendireceğiz inşallah. Bir arada olmaktan çok mutluyuz. Hepimiz farklı düşüncelerde, farklı kültürlerde yetişmiş olsak da birlikte çok mutluyuz. Arkadaşlarımla o enerjiyi eminim ki seyirciye de yansıtıyoruz."

Sahneye çıkmanın ekipteki herkese iyi geldiğini vurgulayan Aksu, öncesinde heyecan duyduklarını sonrasında dinleyicilerden çok güzel dönütler alıp mutlu olduklarını ifade etti.

Aksu, herkesin birbirine saygı duyduğunu belirterek, "O kadar çok talep var ki 'bizi de alın' diye. Belki çok kalabalık ekiple sahne yapabiliriz. Önümüzde projelerimiz, ufak dinletilerimiz var ama herkese hitap eden açık hava konseri şu an ki hedeflerimizden biri. Biraz da eleştiri alıyoruz açıkçası, 'Niçin sadece bayanlara yapıyorsunuz?' diye ama biz talebe göre hareket ettik. Bir de bayan topluluğu olduğumuz için önce bayanları mutlu etmek istedik. Toplu konser vermek için arzumuz, hedefimiz var." ifadelerini kullandı.