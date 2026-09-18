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Kadınlar, Şalvar Gecesi’nde eğlendi

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Kadınlar, Şalvar Gecesi’nde eğlendi
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EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı İspat Cami Mahallesi’nde kadınlar tarafından düzenlenen ‘Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı İspat Cami Mahallesi'nde kadınlar tarafından düzenlenen 'Şalvar Gecesi' renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 2 bin kadının katıldığı gecede şalvar giyen kadınlar, 9/8'lik Trakya'ya özgü oyun havaları ve halk dansları eşliğinde doyasıya eğlendi.

İspat Cami Mahallesi Muhtarlığı ve kadınlar tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Şalvar gecesi', Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki açık hava etkinlik alanında yaklaşık 2 bin kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Türk kültürünün simgelerinden olan şalvarın önemine dikkat çekilen gecede, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Şalvar giyen kadınlar, gecede Trakya yöresine özgü oyun havaları ve halaylar eşliğinde eğlendi.

'ŞALVAR, GÜÇLÜ KADININ SEMBOLÜDÜR'

İspat Cami Mahallesi Muhtarı Yusuf Uzdilli, şalvarın, güçlü kadının sembolü olduğunu belirterek, "Bugün sadece burada bir araya gelmekle kalmadık, sandıklardan çıkardığımız rengarenk şalvarlarla geçmişin sıcaklığını ve kültürümüzün en güzel renkleri bugüne taşıdık. Şalvar bizim kültürümüzde sadece bir giysi değildir. Tarlada, bağda, bahçede emeğin, evde bereketin geçmişten günümüze taşınan güçlü bir kadının sembolüdür. Gündelik hayatın koşturmacasından, işten, güçten sıyrılıp kendi aramızda böyle bir buluşma gerçekleştirmek hepimiz için çok kıymetli. Bu gece birbirimizin yükünü hafiflettiğimiz, omuz omuza verip bir arada olmanın tadını çıkardığımız, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz önemli bir gecedir. Aramızda bağları tazelemek, dertlerimizi paylaşıp azaltmak, neşemizi paylaşmak için buradayız" dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar da hem eğlenip stres attıklarını hem de mahalle kültürünü yaşattıkları için mutlu olduklarını belirterek, 'Şalvar Gecesi'ni geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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