Kadinlar Günü'nde Katliam: Sanığa Ağır Ceza

İZMİR'de geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı (20) bıçakla öldürüp, annesi Oya Taran'ı (45) yaralayan Yunus Yılmaz (32) ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Mart 2024'te saat 23.30 sıralarında Konak ilçesinde, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanında dönerken dinlemek için bir banka oturdu. Burada Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'HANGİ KADININ BENİ BIÇAKLADIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Yunus Yılmaz hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Yılmaz'ın da ifadesine yer verildi. Alkollü bir mekanda arkadaşlarıyla beraber içki içtikten sonra eve gitmek üzere otobüs durağına doğru yürüdüğünü hatırladığını belirten Yılmaz, "Yürüdüğüm esnada bankta oturan 2 kadın gördüm. Yanlarına doğru gittim. Ancak ne sebeple gittiğimi hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey; kadınların yanına yaklaştığımda birinin beni sağ bacağımdan bıçaklaması oldu. Ancak hangi kadının beni bıçakladığını hatırlamıyorum. Sonrasında montumun cebinde taşıdığım bıçağı alarak kendimi korumak amacıyla karşımdakilere salladım. İsabet ettirip, ettirmediğimi hatırlamıyorum. Sonrasında yürüyerek biraz uzaklaştım ve sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde ambulansın içindeydim. Üstümde bıçak taşımamın sebebi ise olaydan 2-3 ay önce gasbedilmemdi. Bu olaydan dolayı kendimi savunmak amacıyla bıçak taşımaya başladım" dedi.

Davanın 3'üncü duruşması, dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yılmaz, İlayda Alkan'ın annesi Oya Taran, babası Rıza Alkan ile taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yılmaz, savunmasında kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini söyledi.

Söz verilen İlayda Alkan'ın annesi Oya Taran ve babası Rıza Alkan ise sanık Yılmaz'a en ağır cezanın verilmesini istedi. Ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Yunus Yılmaz'a, İlayda Alkan'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Oya Taran'ı yaralama suçundan ise 18 yıl hapis cezası verdi.