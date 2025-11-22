Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı, 25 Kasım'da açıklanacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı (2026-2030), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna duyurulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2007 yılından bu yana 4 ulusal eylem planı hayata geçirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan 4'üncü Ulusal Eylem Planı'nın uygulama döneminde sona gelindi. Bakanlık koordinasyonunda 2026-2030 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları tamamlandı. Planın sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası niteliğinde olması amacıyla hazırlık aşaması, titizlikle yürütüldü. Eylem planı, bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hazırlandı.

ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hazırlık çalışmaları kapsamında, uluslararası belgeler ve ülke örneklerini içeren kapsamlı doküman analizleri yapıldı. Yeni döneme ilişkin görüş ve öneriler kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 'Stratejik Paydaş Anketi' ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik 'Personel Görüş Anketi' ile derlendi. Ayrıca Bakanlığın tüm hizmet birimleri, dış paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.

7 BÖLGEYİ KAPSAYAN KATILIMCI BİR SÜREÇLE HAZIRLANDI

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen belirlenen illerde düzenlenen 'Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları' ile yerel dinamikler analiz edilerek politika yapım süreci zenginleştirildi. Eylem planı, 25 Kasım 2025 günü yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe girecek ve 1 Ocak 2026'da uygulanmaya başlayacak. 2026-2030 dönemi yol haritasını belirleyen 5'inci Ulusal Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda kamuoyuna duyurulacak. Program kapsamında ayrıca 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın vizyonunu yansıtan tanıtım filmi ile kamu spotu filmi gösterimi de yapılacak.

'ULUSAL EYLEM PLANLARI ÖNEMLİ BİR YOL HARİTASI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Daha önce tüm paydaşların katılımıyla uygulanan 4 ulusal eylem planının önemli bir yol haritası olduğunu aktaran Göktaş, "5'inci Eylem Planımızı ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıklayacağız. Yeni eylem planımızı, dijital şiddet dahil olmak üzere, kadınların bugün karşılaştığı tehditlere ve geleceğin risklerine yanıt verecek biçimde hazırladık. Kadına yönelik şiddetsiz bir toplum vizyonunu hedefleyen bu stratejik çerçeve, devletin tüm kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplumun ve akademinin ortak iradesini yansıtan çok katmanlı, kapsayıcı ve kanıta dayalı bir süreçle güçlü bir zemine oturtuldu. Yeni dönem eylem planımızla veriye dayalı, izlenebilir ve toplum temelli politikaları hayata geçireceğiz" dedi.