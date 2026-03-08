Haberler

Muğla'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da Tiyatro Sinema Sanatçıları Derneği ve Hayalhane Tiyatrosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, sokak tiyatrosu ile kadınların yaşadığı şiddet ve eşitsizlik konularını sanatın diliyle anlatmayı hedefliyor.

Muğla'da bir grup tiyatrocu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tiyatro Sinema Sanatçıları Derneği ve Hayalhane Tiyatrosu tarafından Menteşe ilçesinde hazırlanan etkinlik, davul zurna eşliğinde sokaklarda dolaşan tellalların kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunan fermanı okumasıyla başladı.

Ardından halk pazarına giden tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, pazarda satış yapan kadınların dinlenebilmesi için tezgahların başına geçti ve satış yaptı.

Gönüllü gençler de pazara gelen kadınların alışveriş poşetlerini taşımalarına yardımcı oldu, ihtiyaç duyanlara evlerine kadar eşlik etti.

Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı ve Hayalhane Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Topbaş, yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta Muğla'da bir kadının eşi tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Biz ne kadar etkinlik, farkındalık yaparsak yapalım bunlara 'Dur' diyemiyoruz." ifadesini kullandı.

Halk pazarında çalışan kadınlara bir an olsun nefes aldırmak için onların yerine geçerek satış yaptıklarını belirten Topbaş, kadınların omuzlarında yalnızca pazar torbalarının değil, hayatın bütün yükü olduğunu dile getirdi.

Topbaş, gerçekleştirdikleri sokak tiyatrosu ile kadınların yaşadığı şiddeti, eşitsizliği ve görülmeyen emeğini sanatın diliyle anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da kadınların sesinin sanat aracılığıyla duyurulduğuna işaret ederek, anlamlı etkinlik için tiyatro oyuncularına teşekkür etti.

Etkinlik, 2019'da erkek arkadaşı tarafından Isparta'da öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'e ithafen hazırlanan sokak tiyatrosu ile sona erdi.

Kaynak: AA / Osman Akça
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

Kerem'den ''Helal olsun sana çocuk'' dedirten hareket
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan