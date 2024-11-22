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Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan Şiddete Seyirci Kalmama Çağrısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan Şiddete Seyirci Kalmama Çağrısı
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KADEM, 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla yapılan açıklamada, toplumu 'şiddete seyirci kalmama' konusunda bilgilendirdi. Genç KADEM Antalya Sorumlusu Merve Gülizar Tan, şiddetin diziler aracılığıyla evlere sızdığını vurguladı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla "şiddete seyirci kalma" çağrısında bulundu.

Genç KADEM Antalya Sorumlusu Merve Gülizar Tan, kadınların tüm dünyada olduğu Türkiye'de de özel ve kamusal alanda farklı şiddet türlerine maruz kaldığını belirtti.

KADEM'in 11 yıldır kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Tan, çabaların şiddet ortaya çıkmadan önünü almak ve kadını korumak olduğunu kaydetti.

Tan, şiddetin diziler aracılığıyla evlere sızdığını vurguladı.

Bu nedenle "Şiddete seyirci kalma" dediklerini anlatan Tan, "Kadını ve aileyi şiddetten korumak sadece kadın derneklerinin değil tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Dizi yapımcıları, senaristler, kanallar ve reklam verenler de bu sorumluluğa ortak olmalıdır." dedi.

Açıklamada Tan'a AK Parti Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Gülay Bektaş ile yönetim kurulu ve KADEM üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Esra Özkan Çiçek - Güncel
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