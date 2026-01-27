Dem Parti'li Halide Türkoğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a: "Kadınlara Karşı İşlenen Suçlara Tepki Göstermek Suç Mudur?"

(TBMM) - Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, IŞİD tarafından öldürülen ve saçları kesilerek görüntüleri servis edilen kadınlar için saçlarını örüp "Jin Jiyan Azadi" şarkısıyla paylaşım yapan kadın sağlık emekçisi İkra Avcı hakkında başlatılan soruşturma ve Avcı'nın gözaltına alınmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde Türkoğlu, "Kadınlara karşı işlenen suçlara tepki göstermek suç mudur? Erkek egemenliğine karşı direnen kadınların mücadelesini anlatan 'Jin Jiyan Azadi' şarkısının hangi sözü 'örgüt propagandası' içermektedir? Saç örmek hangi etik davranışa aykırıdır?" diye sordu.

"Saçlarını örerek dayanışmayı sergileyen kadınlar erkek egemen aklın hedefi olmuştur"