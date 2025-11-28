Kadın Psikolog Nurselen Gülaçtı, Saplantılı Aşık Tarafından Öldürüldü

ANKARA'da Fuat Yıldırım (51) tarafından başından vurularak öldürülen psikolog Nurselen Gülaçtı (33), son yolculuğuna uğurlandı. Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, şüphelinin ablasına saplantılı olduğunu ileri sürerek, "Son kez konuşmak için yanına çağırmış. Önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Sırf bu katilden kurtulması için böyle bir plan yapmıştık" dedi.

Fuat Yıldırım, dün Çankaya ilçesinde sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı ile tartıştı. Yıldırım, tartışma sırasında Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurdu. Nurselen Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Fuat Yıldırım, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Nurselen Gülaçtı için Karşıyaka Mezarılığı'ndaki cenaze töreni düzenlendi. Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gülaçtı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, Fuat Yıldırım'ın ablasına saplantılı olduğunu ileri sürerek, "Son kez konuşmak için yanına çağırmış. Önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Sırf bu katilden kurtulması için böyle bir plan yapmıştık. Olaydan önce ablama mesajlar göndermiş, 'Seni bitireceğim' yazmış. Saldırgan daha önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine girmiş. Acımız çok büyük; ama böyle birisi nasıl olur da hapisten çıkar ve suç işlemeye devam eder anlamış değiliz. Güçlüyüz, davamızın arkasındayız. Bir daha hiçbir kadının canının yanmasını istemiyoruz" dedi.

'ZORLA GÖRÜŞMEYE ÇALIŞIYORDU'

Onur Enes Gülaçtı, ablasının şüpheli iş ortamında tanıştığını belirterek, "Herhangi bir ilişkisi yoktu. Zanlının aynı zamanda geçmişte sahte faturalar düzenlediğini de öğrendik. Ablam alkol dahi kullanmazdı, kendi halinde biriydi. İkinci üniversitesini bitirmişti. Psikolog olup, çocuklara destek vermek istiyordu. Engelli öğrencileri vardı, onlarla ilgileniyordu. Hedefinde yüksek lisans yapmak vardı ve anaokulu açmak istiyordu. Saldırganla bir kez karşılaşmıştık. Kendisine, ablamın görüşmek istemediğini söylemiştim. Bize niyetinin ciddi olduğunu ve düzgün birisi olduğunu ifade etmişti. Ailemize uygun biri olmadığını ve ablamın da kendisini istemediğini belirtmiştim. Zorla görüşmeye çalışıyordu. Olaydan 1 gün önce ablama mesajlar göndermiş ve tartışma çıkarmaya çalışmış" diye konuştu. Nurselen Gülaçtı'nın annesi ise "Kadın cinayetleri için idam istiyoruz. Başka anneler yanmasın" dedi.

'KADIN CİNAYETLERİNİN YUMUŞATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Ailenin avukatı Gizem Yıldırım da "Müvekkilimiz failin sevgilisi değildi. Fail, saplantılı davranışları olan, müvekkilimize karşı tek taraflı ilgi ve saplantı geliştirmiş bir kişidir. Biz bu olayı bir ilişki krizi olarak, bir ilişki meselesi olarak isimlendirmiyoruz. Çünkü kadın cinayetlerinin aşk veyahut ilişki krizi gibi yakıştırmalarla yumuşatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu hem toplumsal şiddeti görünmez kılar hem de gerçeği çarpıtır. Bizler soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve tüm delillerin eksiksiz şekilde toplanması için olayı takip ediyoruz" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Öte yandan Fuat Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.