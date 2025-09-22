Kadın Mühendis Okulu İlk Dönem Mezunlarını Verdi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika işbirliğiyle hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu ilk dönem mezunlarını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2025 yılı teması olan "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" doğrultusunda düzenlenen okulun mezuniyet töreninde 15 kadın mühendis mezuniyet belgesini aldı.

Program kapsamında kadın mühendislere, endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında eğitim verildi.

Eğitimler, sanayi örnekleri, vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Kadın mühendisler 5 farklı firmanın dönüşüm projelerinde aktif rol üstlendi. Henüz program tamamlanmadan bazı katılımcılar istihdam edildi. Mezunlara yönelik mentorluk ve yönlendirme desteğinin ise sürdürüldüğü belirtildi.

Samsun Model Fabrika'da düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Başkanı Mihriban Akyüz, bu projenin kadın mühendislerin sanayide daha görünür olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Projenin detaylarından söz eden Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu ise "Projemiz yaklaşık 5 ay sürmüştür. 15 kadın mühendis 8 günlük uygulamalı teorik eğitimden sonra 5 firmada öğrendikleri yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında staj yapmışlardır." dedi.