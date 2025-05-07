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Kadın Market Çalışanını Gizlice Fotoğraflayan Şüpheli Tutuklandı

Kadın Market Çalışanını Gizlice Fotoğraflayan Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, bir market çalışanının gizlice fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şaban Ü. tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kadın market çalışanının gizlice fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe merkezindeki bir marketin çalışanları, iş yerine gelen Şaban Ü'nün bir kadın çalışanı cep telefonuyla gizlice fotoğrafladığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Şaban Ü'nün cep telefonunda market çalışanı kadının fotoğrafları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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