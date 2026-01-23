Haberler

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Güncelleme:
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 47 yaşındaki şahıs, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Şahsın, kadın kıyafetleri giyerek yakalanmaktan kaçmaya çalıştığı belirtildi.

  • Ö.S., Konya'da 'Mühür bozma', 'Hakaret', 'Kadına yönelik şiddet' ve 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan bir kişidir.
  • Ö.S., yakalanmamak için kadın kıyafetleri giymiş, sürekli adres değiştirmiş ve eşinin evindeki güvenlik kamerasını sökmüştür.
  • Ö.S., polis tarafından saklandığı evde yakalanmış, gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmiştir.

Konya'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S. (47), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Ö.S.'nin yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Mühür bozma', 'Hakaret', 'Kadına yönelik şiddet' ve 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S.'ye yönelik çalışma başlattı. Ö.S.'nin, eşi S.S.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğünü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğunu belirledi.

YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETLERİ GİYMİŞ

Polis, Ö.S.'nin yakalanmamak için eşinin evine kadın kıyafetleri giyerek girdiğini ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı tespit etti.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren Ö.S., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
