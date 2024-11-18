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Kadın Girişimcinin Yular ve Eyer Üretim Serüveni

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Hatay'da yaşayan Nezahat Yeni, çeyizinden kalan dikiş makinesiyle yular ve eyer üretmeye başladı. 2016 yılında 'Destan' adlı atı için başladığı bu iş, Türkiye'nin 81 iline yayıldı. Eşinin desteğiyle büyüyen serüven, deprem sonrası yeniden hayata döndü.

Çeyizinden kalan dikiş makinesiyle yular dikmeye başladığı eyerleri 81 ile satıyor

Kadın girişimci Nezahat Yeni: "2016 yılında kendi Destan adında atımız vardı, serüvenimiz ona yular yaparak başladı ve sonrasında eyer yaparak devam ediyor"

Eşine destek olan İrfan Yeni: "Benim en büyük destekçim eşim, eşimin en büyük destekçisi de benim"

HATAY - Hatay'da yaşayan Nezahat Yeni, 'Destan' isimli atlarına yular yaparak çıktığı yolda evinin odasında eyer üretip Türkiye'nin 81 iline satarak para kazanmaya devam ediyor.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Nezahat Yeni, 2016 yılında 'Destan' isimli atına yular dikerek eyercilik macerasına başladı. Deprem sonrası evinin odasında eyer dikmeye devam eden Yeni'nin en büyük destekçisiyse eşi İrfan Yeni olmuş durumda. Ev hanımı olan ve çeyizinden kalan dikiş makinesiyle eyer dikmeye başlayan Yeni'nin diktiği eyerler Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışına da satılıyor. Eyerlerin fiyatlarıysa 20 bin TL bandında.

"İlk başta ufak bir dikiş makinemle başladım ve sonra üç dört tane daha sanayi tipi dikiş makinesi aldım"

At eyeri üreten kadın girişimci 46 yaşındaki Nezahet Yeni, "6 Şubat depreminde evimiz zarar gördü ve Adana'daki köye evimize gittik. Bir süre orada kaldıktan sonra dükkanı açtık ve memleketimize geri döndük. Serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2016 yılında kendi Destan adında atımız vardı, serüvenimiz ona yular yaparak başladı ve sonrasında eyer yaparak devam ediyor. Atımıza yaptığımız yular ve diğer eyer gibi malzemelerden tüm insanlar istedi, onlara da yaptık ve daha sonrasında Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına bu eyerlerden gönderimizi yapıyoruz. İlk başta ufak bir dikiş makinemle başladım ve sonra üç dört tane daha sanayi tipi dikiş makinesi aldım. Şu an onlarla üretimi yapıyorum. Eşim en büyük destekçim o iskeletlerini yapıyor. Müşterilerimiz istediği renkleri söylüyor bizde onlara göre eyerlerimizi makinada dikip gönderim yapıyoruz. Müşterilerimiz telefon ederek memnun kaldıklarını ve çok beğendiklerini söylüyorlar. A kaliteli derimizden eğer yapıyoruz ve eyerlerin 5 yıl ömrü oluyor. Ev hanımıydım 10 yıl önce başladım halen bu işi yapıyorum ve kazandıkça dükkanımı da yaptım. Evimde üretiyorum ve dükkanıma gönderiyorum. Eyerlerimizin maliyeti 20 bin TL ve biz 3 bin TL kar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Benim en büyük destekçim eşim, eşimin en büyük destekçisi de benim"

Eşine destek olan İrfan Yeni, el birliğiyle çalıştıklarını belirterek "Benim Destan adında atım vardı; atıma bir yular lazım oldu eşimden bu yuları yapmasını istedim, yaptık çok da güzel oldu. Bizim serüvenimiz bir yularla başladı. Yularını yaptık ondan sonra başlık, koşum ve dizginlerini de yaptık. Kesimlerini ve kaba işlerini ben yapıyorum. Eşim dikiyor, dikim işi de bittikten sonra beraber montajını yapıyoruz çok güzel bir üretim meydana çıkıyor. Benim en büyük destekçim, eşim, eşimin en büyük destekçisi de benim "dedi.

Kadın Girişimcinin Yular ve Eyer Üretim Serüveni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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