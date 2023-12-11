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Kadın Girişimci, Halk Eğitimi Merkezi Kurslarıyla İş Yeri Açtı

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Konak Halk Eğitimi Merkezi'nde aşçı yardımcısı ve pastacı çırağı kurslarını tamamlayan kadın girişimci, meslek sahibi olarak kendi iş yerini açtı. İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Menekşe Saklak, yemek şirketlerinde yaklaşık 5 yıllık çalışmasının ardından işinde profesyonelleşmek için Konak Halk Eğitimi Merkezi'nin kurslarına katıldı. Aşçı Yardımcısı ve Pastacı Çırağı kurslarını tamamlayarak sertifikasını alan Saklak, Göztepe Mahallesi'nde açtığı kafede pasta, salata, sandviç ve ev yemekleri çeşitleriyle hizmet vermeye başladı.

Konak Halk Eğitimi Merkezi'nde aşçı yardımcısı ve pastacı çırağı kurslarını tamamlayan kadın girişimci, meslek sahibi olarak kendi iş yerini açtı.

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Menekşe Saklak, yemek şirketlerinde yaklaşık 5 yıllık çalışmasının ardından işinde profesyonelleşmek için Konak Halk Eğitimi Merkezi'nin kurslarına katıldı.

Aşçı Yardımcısı ve Pastacı Çırağı kurslarını tamamlayarak sertifikasını alan Saklak, Göztepe Mahallesi'nde açtığı kafede pasta, salata, sandviç ve ev yemekleri çeşitleriyle hizmet vermeye başladı.

Menekşe Saklak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerine ulaşmak için planlı hareket ettiğini, Halk Eğitim Merkezi kurslarıyla profesyonelleşmeye adım attığını belirtti.

Ürünlerini kuzeniyle birlikte evde hazırlayıp kafeye getirdiklerini anlatan Saklak, "Ürünlerimizi taze bir şekilde sunuyoruz. Çocuklarıma yedirdiğim gibi müşterilerimize de aynı ürünü sunuyoruz. Ürünlerimizde kaliteli malzemeler kullandığımız için buraya gelen müşterilerimiz sonrasında tekrar geliyor. Bir anlamda başarımızın sırrı bu. Tek başına bir şeyler başarabilmek kadar özgüven veren başka bir şey yok. Yaptığımız ürünlerin beğenilmesi insanın gururunu okşuyor. Üstüne bir de para kazanmak bu işin artısı oluyor. Bunlar olunca keyifle işinizi yapıyorsunuz." diye konuştu.

Konak Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Figen Kazancı da kursiyerlerin başarı hikayelerinin mutluluk verici olduğunu, Menekşe Saklak'ın da diğer kursiyerler için bir örnek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Göztepe Mahallesi İzmir Gastronomi Kadın Güncel Haberler

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