Kadın Çiftçiler İçin 'Kırsalda Kadın Buluşmaları' Etkinliği

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla "Kırsalda Kadın Buluşmaları" etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doyran Mahallesi'nde "Camekana Umut Ekiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte kadın çiftçiler bir araya geldi.

Etkinlik, Konyaaltı Belediyesi Eşitlik Birimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Programda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan uzman Mehtap Ayşe Köse, kurumun çalışmalarını anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Kutlar da Doyran Mahallesi'nin patlıcanıyla ünlü olduğunu ve katma değerinin artırılması gerektiğini kaydetti.