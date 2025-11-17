Haberler

Kadın Azmağı'nda Görsel Kirlilik Tehlikesi

Güncelleme:
NASA tarafından paylaşılan güzelliği ile tanınan Muğla'nın Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nda, köprü çitlerine bağlanan bez parçaları ve poşetler, görsel kirlilik yaratıyor. Ziyaretçilerin dilek tutarak bağladığı eşyalar, doğal güzelliği tehdit ediyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bulunan ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021 Dünya Günü'nde sosyal medya hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı'nda, köprü çitlerine bağlanan bez parçaları, poşetler ve anahtar kilitleri dikkat çekti.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan azmak, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. 1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor. Birbirine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor.

GÖRSEL KİRLİLİK OLUŞTU

NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde sosyal medya hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaşmasının ardından tanınırlığı artan azmakta, köprünün çitlerine son dönemde bez parçaları, poşetler ve anahtar kilitleri bağlandığı gözlendi. Ziyaretçilerin dilek tutarak bağladığı eşyalar, doğal güzelliğiyle ünlü bölgede görsel kirliliğe neden oldu. Bu malzemelerin rüzgar veya yağışla suya düşmesi halinde çevre kirliliğine yol açabileceği ifade edildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
