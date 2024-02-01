8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti, geride oğlunun bakışı kaldı

Saat 09.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Şerife İşibil (35) isimli kadın ölü olarak bulundu. İşibil'in 8. katta bulunan evinden düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE GELEN OĞLU YASA BOĞULDU

Çevredekilerin yerde yatan kadını fark etmesiyle durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının Şerife İşibil (35) olduğu belirlenirken acı haberi alarak olay yerine gelen Şerife İşibil'in oğlu ise yasa boğuldu. Genç, zaman zaman polis ekipleri tarafından teskin edildi.

Şerife İşibil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.