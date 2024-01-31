3 haftalık kızını yastıkla boğarak öldüren anneye müebbet hapis

Kan donduran olay 5 Temmuz 2020 yılında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül doğum yaptıktan 3 hafta sonra kızı Melek'i yastıkla boğarak katletti. Tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül, müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Ayşe Bülbül, doğumdan yaklaşık 1 ay önce, baba evine geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nde kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü. Ardından da 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdü. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Ayşe Bülbül hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında Bülbül, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

"AĞLIYOR DİYE ÖLDÜRDÜM"

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüşte bulunduğunu söyledi. Son sözü sorulan sanık Bülbül, "Öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme başkanının bir önceki duruşmada, "Ağlıyor diye öldürdüm. Cezamı çekmek istiyorum" dediği ifadesini hatırlatması üzerine ise sanık Bülbül, "Ne dediğimi bilmiyorum" cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, Ayşe Bülbül'ü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü ve sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.