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Kadim Şehrin Sanatkarları Sergisi Erzurum'da Açıldı

Kadim Şehrin Sanatkarları Sergisi Erzurum'da Açıldı
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Hattat Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan 'Kadim Şehrin Sanatkarları' sergisi, Erzurum'da açıldı. Sergi, gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını ve bu mirası geleceğe taşımasını amaçlıyor.

Hattat Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan "Kadim Şehrin Sanatkarları" sergisi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Sanat Galerisi'nde açıldı.

Çelebi ve Mağ'ın geçmişten geleceğe uzanan eserlerinden oluşan bir seçki sunan sergi, gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını ve bu mirası geleceğe taşımasını amaçlıyor.

Hattat Muhammet Mağ, AA muhabirine, sergiyle geçmişle gelecek arasında bir "kültür köprüsü" kurmak istediğini söyledi.

Çalışmanın vakıf çatısı altında açılan ilk sergi olduğunun altını çizen Mağ, " Erzurum, geleneği içinde barındıran ve sanat camiasına birçok sanatçı yetiştirmiş önemli bir şehir. Bu sanatçılar hem ulusal hem de uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyorlar. Biz de bu temsiliyeti daha görünür hale getirmek için bu sergiyi düzenlemek istedik." dedi.

"Çelebi'nin hem klasik hem de çağdaş eserlerine yer vermeye çalıştık"

Sanat galerisinin alanlarında yetkin eserler veren bütün sanatçıların buluşacağı bir merkez olmasını arzu ettiklerini dile getiren Mağ, "Galerimizde hattat Hasan Çelebi üstadımızın ve benim eserlerimden oluşan bir sergi düzenledik. Hasan Çelebi benim hocamdır. Dolayısıyla burada bir 'usta-çırak' ilişkisini de görmek mümkün olacak. Toplam 20 eserden oluşuyor. Hasan Çelebi'nin hem klasik hem de çağdaş eserlerine yer vermeye çalıştık." diye konuştu.

Mağ, hüsnühat sanatının İslam sanatları içerisinde önemli bir yerde durduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çağlar, insanlar ve beğeniler değişiyor. Bu sergi aslında bu değişime göndermede bulunuyor. 'Geleneğe bağlıyız ama bağımlı değiliz' düsturuyla yola çıktık. Kültürel değerlerimizi muhafaza ederek yeni oluşan dünya düzeninde sanatımızla ve eserimizle var olmayı hedefliyoruz."

Sergi, 5 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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