Kadıköylüler Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi'nin Kapatılmasını Protesto Etti

Kadıköylüler Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi'nin Kapatılmasını Protesto Etti
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Kadıköylüler Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi'nin Kapatılmasını Protesto Etti
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Kadıköy'de Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi'nin kapatılacağı iddialarına yönelik protesto düzenlendi. Eğitim gönüllüleri ve ilçe halkı, 'Halk evleri halkındır, kapatılamaz' diyerek tepkilerini dile getirdi.

(İSTANBUL) - Kadıköy'de faaliyet gösteren Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi'nin kapatılacağı iddiaları, ilçe halkı ve eğitim gönüllüleri tarafından protesto edildi. Eğitim merkezinin önünde yapılan basın açıklamasında, "Halk evleri halkındır, kapatılamaz" denildi.

Kadıköy halkı, ilçedeki halk eğitim merkezlerinin kapatılmasına tepki gösterdi. Kadıköy İlçesi Erenköy'de bulunan Zihnipaşa Halk Eğitim Merkez'nin kapatılmasına ilişkin düzenlenen basın açıklamasına CHP PM Üyesi Baran Seyhan ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin da katılarak destek verdi.

Yurttaşlar, 88 yıllık geçmişe sahip Bahariye Halk Eğitim Merkezi'nin 31 Mart 2023'te kapatıldığını, "depreme dayanıksız" denilerek geçici çözümler üretildiği ancak aradan geçen sürede kalıcı bir adım atılmadığı ifade edildi. "Yine restorasyon mazeretiyle Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi kapatmak istiyorsunuz?" diye sorularak Zihnipaşa Halk Eğitim Merkez'nin kapatılma ihtimaline tepki gösterildi.

Burada yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Halk evleri halkındır, kapatılamaz. Soğuk bir günde, Aralık 11'de, 2024'de bu alanda toplanarak ifade ettik. 7'den 70'e tüm Kadıköy halkına hizmet eden halk eğitim merkezleri keyif uygulamalarla kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından kapatılamaz. 88 yıllık Halk Eğitim Merkezi 31 Mart 2023'te Kadıköy Bahariye'ye kapatıldı. Binası depreme dayanıklı değil dendi, güçlendirme 6 ayda bitecek dendi ve geçici olarak Kızıltoprak İbrahim Ökem İlkokulu'nda ve Fener Yolu Halk Eğitim Binası'nda eğitimlere devam edilecek dendi Kızıltoprak İbrahim Öktem İlkokulu'nda zemini bataklık dendi güvenli bina olmadığı için eğitime kapatılmıştı.

Şimdi bu bina halk eğitimi ve Milli Eğitim tarafından kullanılıyor. Anlıyoruz ki kamuda vali kaymakam, Milli Eğitim il ve ilçe müdürlüğü istediği binayı eğitime kapatıp/açarak halka sormadan yönetemezsiniz. 24 aydır Bahariye'deki bina güçlendirme çalışmalara başlanmadı. Halk Eğitim Kültürhanesi ne durumda bilmiyoruz. 7'de 70'e halkın eğitim aldığı Halk Eğitim Merkezlerinden ne istiyorsunuz? Yine restorasyon mazeretiyle Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi kapatmak istiyorsunuz. Yakın zamanda bu bina restore edildi. Neden bir daha restorasyona para harcanıyor? Devletin, halkın bütçesini, bina restorasyonuna değil, okullarda aç eğitim alan öğrencilerimize harcayın. Binlerce yurttaş halk eğitim merkezlerine eğitim alıyor ve engelli çocuklarımız, yaşlılarımız bu noktada sosyal yaşam alanı olarak buralarda yaşıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam Kadıköy'ün halkına hizmet etmiyor. Kadıköy halkının taleplerini önemseyip gerekli desteği vererek, Zihnipaşa ve Bahariye'de halk eğitim merkezlerinin eğitim vermesi için mücadeleli vermelerinin gerektiğine inanıyoruz. Kadıköy Kaymakamı Kadıköy halkına kulaklarını kapatamaz. Milli Eğitim Müdürü Kadıköy'de halkı dinlemeden duymazdan gelerek Kadıköy'de eğitimi yönetemez. Kadıköy'de yaşayan olarak devleti yönetenler bizleri dinlemeliler. Sizler yarın kamu görevi yapmak için yurdun Başka yerlerine gideceksiniz ama bizler Kadıköy'de yaşamaya devam edeceğiz. Kararlarınız halkı yok sayamaz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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