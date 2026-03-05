Haberler

Aydın-Sınıflarda kurulan sofralarda hep birlikte oruç açtılar

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kadıköy Mahallesi Ortaokulu'nda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde İftar Etkinliği'nde öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek oruçlarını açtılar. Program yoğun ilgiyle gerçekleştirilirken, katılımcılar güzel bir iftar deneyimi yaşadı.

Okullarda ramazan etkinlikleri sürerken Kadıköy Mahallesi'ndeki ortaokulda gerçekleştirilen iftar programı yoğun katılımla yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler aynı sofrada buluştu. Dua edilmesinin ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftara katılan öğrencilerden Yasin Pehlivan, "Çok mantıklı ve çok güzel bir şey. Her ramazan ayında yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Eva Özer de "Okulun iftar yemeğine davetli olduk. Biz de gelelim dedik. İnşallah güzel geçer" diye konuştu. Bir diğer öğrenci Hira Nur Gözey, "Allah bütün oruçlarımızı kabul etsin" dedi.

İftar programına yemek katkısında bulunan Operatör Doktor Muhammet Çağrı Coşkun, "Ramazan paylaştıkça çoğalır diyerek ramazan ayında Kadıköy Ortaokulu'nda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere güzel bir iftar düzenledik. Bugün güzel bir hayır yaptık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
