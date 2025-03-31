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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda Kaza Nedeniyle Seferler Askıya Alındı

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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda bir kara yolu aracı kazaya karıştı. Bu nedenle tramvay seferleri durduruldu. Metro İstanbul, durumu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kadıköy- Moda Tramvay Hattı'nın güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle tramvay seferleri gerçekleştirilemiyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle seferler yapılamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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