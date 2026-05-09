Kadıköy'de durdurulan aracın tamponundan uyuşturucu çıktı

Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan araçta uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Devam eden soruşturmada Ataşehir'de düzenlenen operasyonla iki şüpheli tutuklandı.

KADIKÖY'de denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle Ataşehir'de düzenlenen operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ile paketleme ekipmanları bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Merdivenköy Mahallesi'nde 5 Mayıs Salı günü 17.30 sıralarında genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimler sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç ve sürücünün üzerinde arama yapıldı. Sürücü A.K.'nin (22) kullandığı araçta yapılan aramada, arka tampon kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ile 35 bin 540 lira ve 300 dolar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.K.'nin uyuşturucu maddeleri K.A. (27) isimli kişiden temin ettiğini belirledi. Bunun üzerine Ataşehir'de tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda K.A. yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 101 gram kokain, 2,2 gram uyuşturucu hap, 228,9 gram marihuana, uyuşturucu paketleme cihazı, 2 hassas terazi ile 17 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve K.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

