KADIKÖY'DE TRAFİK DENETİMİNDE CAM FİLMİNDEN CEZA YEDİ; HABERCİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

KADIKÖY'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç' denetimi yaptı. Denetim sırasında cam filmi ve far eksikliğinden ceza yiyen aday sürücünün yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Abart egzozdan işlem yapılan sürücü ise otomobilindeki sistemin orijinal olduğunu belirterek, polise itiraz etti. Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi ve Kadıköy sahil yolu üzerinde denetim yaptı. Denetimler esnasında birçok sürücüye cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, ceza uyguladığı sürücüler karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı.

104 SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Polis ekipleri, denetim noktalarında 281 aracı kontrol ederken, bu kontrolde kurallara uymadığı tespit edilen 104 araç sürücüsüne ise cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, 10 sürücüye abart egzoz, 14 hız aşımı, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan, 14 sürücüye cam filmi ve modifiye nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 27 araç ise trafikten men edildi. Sürücülere toplam 143 bin 368 TL ceza uygulandı.

CEZA YEDİ, HABERCİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Trafik denetiminde cam filmi ve far eksikliğinden ceza yiyen sürücünün yakınları, görüntü alan habercilere tepki gösterdi. Otomobile kapıyı çarparak binen sürücünün yakınları, daha sonra otomobilden inerek görüntü alan kameramanların üzerine yürüdü. Bu sırada araya giren polisler, zorluk çıkaran kişileri otomobile bindirmeye çalıştı. Güçlükle ikna edilen kişiler, denetim noktasından ayrıldı. Denetime takılan aday sürücüye, far eksikliği ve cam filminden dolayı bin 387 TL ceza kesildiği öğrenildi.

"YAZMAK BİR SANİYE, İPTAL ETTİRMEK BİR YIL"

Denetimlere takılan diğer bir sürücü ise otomobilinde bulunan abart egzoz nedeniyle polis ekipleriyle tartışma yaşadı. Sürücü Yusuf Y., otomobilindeki sistemin abart egzoz olmadığını kanıtlamaya çalışırken, polis memurları ise kaputu açarak abart egzoz sistemini anlatmaya çalıştı. Sürücü Yusuf Y. "Zaten bu üçüncü, aracım spor ve orijinal. Burada evraklarımız da mevcut. Muayeneden de geçmişim. Egzoz muayenem de yeni, yine de ceza yiyorum. Yine alacaklar arabayı, yine iptal etmeye uğraşacağız. Yazmaları bir saniye ama iptal ettirmemiz bir sene sürüyor. Adalet sistemimiz bu şekilde yürüyor. Allah kolaylık versin hepimize, ne diyelim?" dedi.