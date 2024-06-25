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Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü, müşteriler yaralandı

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Kadıköy'deki bir restoranın asma tavanı çöktü. Düşen tavan parçaları nedeniyle bazı müşteriler yaralandı. Müşterilerden 1'i tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı.

Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü, müşteriler yaralandı

RESTORANIN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ

Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü, müşteriler yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.

Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü, müşteriler yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

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