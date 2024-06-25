Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü, müşteriler yaralandı
Kadıköy'deki bir restoranın asma tavanı çöktü. Düşen tavan parçaları nedeniyle bazı müşteriler yaralandı. Müşterilerden 1'i tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı.
RESTORANIN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.