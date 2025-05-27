Kadıköy'de Mezarlık Tahribi: Sanığa 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık Duran Aydın'a, 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ceyda BIYIKLIOĞLU/İSTNABUL KADIKÖY'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili tutuklanan sanık Duran Aydın'a 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel