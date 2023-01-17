Dün açıklandı, bugün hayata geçti! Kadıköy'de skuterlar toplanmaya başlandı

Kadıköy'de belediye ekipleri yayaların haklarını korumak ve kanunundaki maddeyi uygulamak amacıyla kaldırım üzerinde bulunan skuterları toplayarak cezai işlem uyguladı. Bugün 17.00'a kadar sürecek olan denetimde şimdiye kadar 80 adet skuter belediye ekipleri tarafından toplanırken 60 adet scooter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı. Toplanan skuterlar kapsamında toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından yapılan açıklamanın ardından harekete geçti. Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve ekipler Kadıköy sokaklarına inerek incelemelerde bulundu. Daha sonra ekipler yol ve kaldırım üzerinde bulunan skuterları toplayarak cezai işlem uyguladı. Yapılan işlemlerin sebebi ise yayaların haklarını korumak ve kanundaki maddeleri uygulamak olduğu belirtildi.

49 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Şimdiye kadar 80 adet skuter belediye ekipleri tarafından kaldırılırken 60 adet skuter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri, skuter firmalarına kaldırımları işgal eden skuterları toplamalarına yönelik belirli bir süre tanıdı. Tanınan süre içerisinde herhangi bir faaliyet göstermeyen skuter kilitleri kesilerek oldukları yerden kamyonetlere yüklenerek belediyeye ait depolara götürüldü. Belediye ekiplerinin topladığı skuterlardan toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

"KALDIRIM İŞGALLERİNE SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı denetime ilişkin yaptığı açıklamada, "2 gündür hem sosyal medyadan hem de sizler aracılığıyla kamuoyuna yapmış olduğumuz çağrı ile Kadıköy'deki kaldırımların üzerinde bulunan başta skuter olmak üzere kurye motoru, reklam raketi ya da masa ve sandalye gibi yayaların kaldırımlardan rahat geçmesini engelleyen şeyler ile ilgili bir çalışma başlatacağımızı söylemiştim. Bugün kaldırımların üzerinde bulunan, yayaların, engelli arabaların veya bebekli arabaların geçişini engelleyen skuterları toplatacağımızı ilan etmiştim. Arkadaşlarım bu durumda olan kaldırımlardaki bütün skuterları toplayacak. Altını çizerek söylemekte fayda var; biz Kadıköy'de yeni nesil olan mobilite araçlarının kullanılmasının kontrol altına alınmasını, kaldırım işgallerine son verilmesini istiyoruz. Yayalara ait kaldırımlarda uygunsuz bir şekilde gelişigüzel park edilmesine karşıyız. Bizim mücadelemiz kaldırımların sadece yayların kullanımına açılması yönündedir. Onun haricindeki bütün çalışmaları kendileriyle beraber yapmaya da hazırız" dedi.

"FİRMALARIN KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERMESİ GEREKİYOR"

Başkan Odabaşı sözlerine şöyle devam etti: "Dün akşamdan itibaren herhalde bir çalışma yaptılar ki; dolaştığımız alanlarda çok fazla kaldırım işgali yok. Biz bunları toplarken kendilerini telefonla arıyor, onlara bulunduğumuz noktayı söylüyor ve gelip kaldırmalarını rica ediyoruz. Kaldırmadıkları takdirde bunları kendi depolarımıza götürüyor, geldikleri zaman cezalarını kesip firmalara iade ediyoruz. Tekrar altını çiziyorum; biz kaldırımların üzerinde bulunan, yayaların geçişini engelleyen hangi araçsa bunları kaldıracağız. Onun haricinde skuterlar ile ulaşım ihtiyacını gideren vatandaşlarımızla, gençlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Ama bu firmaların artık kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor."

"YAYALARIN OLDUĞU YERDE KULLANILMASIN"

Kadıköy'de esnaf olan Mesut Özen ise "Esnaf olarak sadece biz değil binenlerin dışında bütün insanlar rahatsız oluyor. Skuter kullanılsın ama yayaların çok olduğu yerde olmasın. Sahillerde insanlar rahat rahat binebilir ama akşamüzeri üç, dört gibi burası çok kalabalık oluyor. Üzerine bir de skutera binilince olmuyor" şeklinde konuştu.

"TEHLİKELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Skuterlar hakkında konuşan vatandaş Aysel Aray da "Skuter kullanan gençler var. Türkiye'de altyapı ve yollar skuterlara uygun olmadığı için gerçekten problem yaşanıyor. Gençler istedikleri gibi kullanamıyorlar. Tehkikeli olduğunu düşünüyorum" dedi.