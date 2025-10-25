Haberler

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı Haber Videosunu İzle
Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarptı. Kazada otobüsteki 2 yolcu yaralanırken şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

  • İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.00 sıralarında İETT otobüsü kazası meydana geldi.
  • Otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
  • Kazada otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.
  • Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.
  • Otobüs kullanılamaz hale geldi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

2 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bariyerlere çarpan otobüs kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızch4t2bhwm:

acilen kamalizimden islama geçmek tek çözüm

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Sunucu kanala kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok

158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'in yeni yıldızı en az 2 ay yok
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.