Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı
Kadıköy'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarptı. Kazada otobüsteki 2 yolcu yaralanırken şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.00 sıralarında İETT otobüsü kazası meydana geldi.
- Otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
- Kazada otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.
- Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- Otobüs kullanılamaz hale geldi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
2 YOLCU YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bariyerlere çarpan otobüs kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.